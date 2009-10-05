Тимошенко хорошо помнит, что такое сдать экзамены

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству образования и науки совместно с Советом директоров школ и интернатов доработать механизмы оценивания знаний выпускников средних школ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Ю.ТИМОШЕНКО сделала сегодня во время открытого заседания правительства по вопросам развития среднего образования.

«Внешнее тестирование и государственная итоговая аттестация – здесь тоже есть вопросы, которые сейчас в этом зале невозможно решить. Исходя из того, что тесты действительны только год, их действительно нельзя учитывать и включать оценку в аттестат, но, с другой стороны, я не понимаю, почему экзамен не может проводиться в виде тестирования, и тогда сделать результаты тестирования действительными не на год», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что Совет директоров и Министерство образования должны провести более детальную дискуссию о возможности отмены государственной итоговой аттестации для тех выпускников школ, которые намерены продолжать обучение в высших учебных заведениях по результатам внешнего оценивания знаний.

«Думаю, что выход мы найдем. Просто очень жаль ребенка, который дважды травмируется – и во время государственной итоговой аттестации, и во время тестирования. Мы все были детьми, студентами, и мы все хорошо помним, что такое сдать экзамены – это всегда тяжело», - добавила она.