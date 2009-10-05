В БЮТ решили защитить 13 миллионов миноритарных акционеров

Выплата дивидендов в акционерных обществах должна осуществляться ежегодно в обязательном порядке, в объеме не меньше 30% от чистой прибыли.

Как сообщает сайт БЮТ, соответствующий Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах" (относительно обеспечения права владельцев простых акций на получение дивидендов) № 5183 от 1.10.2009 г. зарегистрировал народный депутат Украины от БЮТ Андрей Павловский.

“В Украине насчитывается около 13 миллионов людей, которые владеют акциями предприятий, полученными в ходе ваучерной приватизации. Многие из них ни разу не получали дивидендов или получали мизерные копейки. Между тем не распределенную прибыль, на словах «инвестируя в производство», мажоритарные акционеры распределяют между собой без учета интересов миноритариев, списывая миллионы гривен на «представительские» и другие расходы” – отмечается в объяснительной записке к законопроекту.

Как утверждает Андрей Павловский, целью его законодательной инициативы является восстановление права собственности и социальной справедливости в отношении миноритарных акционеров акционерных обществ, что особенно актуально в условиях финансово-экономического кризиса, а также ликвидация теневых схем уклонения от уплаты налогов, когда преднамеренно не принимается справедливое решение о распределении прибыли на общих собраниях акционерного общества и таким образом мажоритарные акционеры не платят налог на прибыль.

По прогнозам законодателя, введение обязательной выплаты дивидендов объемом 30% от прибыли позволит увеличить поступления в бюджет от налога на прибыль не менее чем на 1,5 млрд. грн.