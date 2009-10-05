От Балоги сбежал еще один чиновник

Председатель Кировоградской областной организации партии “Единый Центр” Анатолий РЕВЕНКО написал заявление о сложении своих полномочий, а также сообщил о приостановке членства в партии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной партийной организации “Единого Центра”.

А.РЕВЕНКО вступил в “Единый Центр” в мае 2008 года. 7 июня 2008 года конференция Кировоградской областной организации “Единого Центра” избрала его главой партии в регионе.

Комментировать свое решение А.РЕВЕНКО отказался. По информации источника, приближенного к областному руководству “Единого Центра”, решение А.РЕВЕНКО о выходе из партии связано с его недавним назначением на должность исполняющего обязанности первого заместителя главы Кировоградской облгосадминистрации.