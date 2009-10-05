Ночью горел офис СПУ

Неизвестные в ночь на воскресенье подожгли офис Полтавской областной организации Социалистической партии Украины.

Как сообщил журналистам секретарь по организационно-партийной работе областного комитета Соцпартии Григорий ДЗЮБА, неизвестные около 3-х часов ночи выбили окно офиса и подожгли помещение. В результате пожара сгорели окно, а также документы организации, в том числе исковые заявления детей войны, которые оформлялись в офисе СПУ. Кроме того, извне на стена офиса была оскорбительная надпись: "Смерть московским холуям!", на стене также была изображена виселица.

Многоквартирный жилой дом принадлежит ГЖЭД № 6. Пожарники, которых вызвал житель 3-го этажа, ликвидировали огонь.

В пресс-службе ГУ МВД Украины в Полтавской области сообщили, что в настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Напомним, это уже второе нападение на помещение Полтавского обкома СПУ за последние несколько месяцев. В первом случае неизвестные разбили окно и краской на стене нарисовали виселицу.