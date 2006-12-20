Луценко заявил, что в вожди не рвется

Бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о том, что, начиная общественное движение сопротивления в ныне действующему правительству, он не ставит себе целью какие-то политические и президентские амбиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал на пресс-конференции в УНИАН, отвечая на вопрос журналистов.

«У меня нет президентских амбиций. Я много сил и здоровья положил… для того, чтобы потом вроде бы противостоять президенту… Я хочу поддержать Виктора ЮЩЕНКО, я хочу помочь ему укрепиться и понять, что народ с ним», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, не советовал бы кому-либо расценивать свое сегодняшнее заявление о создании движения общественного сопротивления как начало какой-либо избирательной или партийной кампании.

По его словам, он без лишней скромности мог бы найти, в случае необходимости, место в качестве лидера какой-то политической партии. При этом он отметил, что на сегодняшний день ему уже поступило 7-8 предложений от партий (каких именно он не назвал), чтобы он их возглавил.

«Таким образом, слухи о моем партийном вождевании преждевременны… Если бы я хотел, я бы стал вождем тех партий, которых бы хотел», - сказал он, отметив, что в случае проведения в Украине досрочных парламентских выборов, он не исключает, что может принять в них участие, однако не видит сейчас в этом смысла.