В Раде на Яценюка нарыли компромат?

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам регламента Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что экс-председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК при разработке системы для голосования «Рада-3» прибег к нецелевому использованию средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЕФРЕМОВ заявил сегодня во время Согласительного совета при обсуждении депутатами вопроса о возможности ввода в эксплуатацию системы «Рада-3».

А.ЕФРЕМОВ сказал, что по этому вопросу в комитете есть соответствующее заключение. «Материалы нужно передавать в прокуратуру. Там нецелевое использование средств. Мы передали документы еще при спикере А.ЯЦЕНЮКЕ по поводу его использования средств, которые не были предусмотрены ни бюджетом, ни фондом Верховной Рады», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, говоря о возможности ввода в эксплуатацию системы «Рада-3», сказал, что он изучил все необходимые документы и передаст их в профильный комитет, чтобы комитет определялся, нужно ли вводить в действие эту систему.

«Если комитет примет решение, я его подпишу. Но потом, чтобы вы не жаловались», - сказал он.