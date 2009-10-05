Бютовец Терехин - регионалу Лукьянову: сам дурак

Во время согласительного совета руководителей фракций и комитетов парламента между народными депутатами Владиславом ЛУКЬЯНОВЫМ (фракция Партии регионов) и Сергеем ТЕРЕХИНЫМ (фракция БЮТ) возник спор относительно принятия закона о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, депутат от фракции Партии регионов В.ЛУКЬЯНОВ выразил возмущение тем, что нынешняя власть не желает искать средства для повышения социальных стандартов населения. «Разве вы не обещали работать на то, чтобы улучшить жизнь людей?» - поинтересовался он.

В.ЛУКЬЯНОВ также в который раз отметил необходимость отмены решения о голосовании поднятием рук за законопроекты о повышении социальных стандартов. «Давайте отменим это бессмысленное голосование подпрыгиванием, поднятием ног или рук или еще чего-то. Потому что не все поднимут», - сказал он.

В свою очередь, представитель фракции БЮТ С.ТЕРЕХИН сказал, что он подарит фракции Партии регионов основы макроэкономики для того, чтобы они их прочитали и не выдвигали бессмысленных требований. «Все выглядит так, что вам не хватает денег для того, чтобы сделать свою президентскую кампанию», - сказал С.ТЕРЕХИН, обращаясь к В.ЛУКЬЯНОВУ.

В ответ на это В.ЛУКЬЯНОВ сказал, что у С.ТЕРЕХИНА нет совести. В свою очередь, С.ТЕРЕХИН сказал: «Сам дурак».