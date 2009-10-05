Лукашенко: Путин организовал заговор против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с беспрецедентными обвинениями в адрес премьер-министра России. Как сообщает газета "Коммерсантъ", лидер соседней страны обвинил Владимира Путина в препятствовании военному сотрудничеству России и Белоруссии, давлении на Минск и срыве интеграционных процессов в Союзном государстве.

Свой жесткий выпад А.Лукашенко сделал в пятницу на встрече с представителями российских региональных СМИ. На новостные ленты эти слова президента Белоруссии не попали. Зато поздно вечером в пятницу материал о встрече показало белорусское телевидение, выдав в эфир все скандальные высказывания.

Например, белорусский президент заявил, что Путин лично принимал решение об отключении газа. "Путин летел тогда в Киев, у нас состоялся разговор этот, - поведал президент. - Ну, он говорит: "Александр Григорьевич, не переживай, мы разберемся". Через час снова мне звонит и говорит: "Вот тут мои мне говорят, что это не так, и так далее. Мы вот вынуждены". Я говорю: "Не делай этого, потому что это приведет к страшным потерям в белорусско-российских отношениях. Этот рубец потом не зарубцуешь. Ничем". Уже на повышенных тонах шел разговор. "Нет, я не могу"... Я бросил трубку. И ночью был перекрыт природный газ".

По мнению Лукашенко, Владимир Путин организовал "газовый заговор" против Белоруссии, чтобы убрать с российского рынка белорусских конкурентов.

После этого белорусский лидер, по сути, обвинил господина Путина в подрыве военного сотрудничества России и Белоруссии, что, по его мнению, поставило под угрозу общую безопасность двух стран. В качестве доказательства он вспомнил осень 2007 года, когда тогдашний президент РФ отказался приехать на совместные военные учения, которые господину Лукашенко пришлось "проводить самому".

Далее Лукашенко объявил, что Владимир Путин препятствует поставкам "дешевого и качественного белорусского продовольствия в Россию" и упрекает белорусов в том, что они "по ценам демпингуют, в результате чего российские аграрии несут убытки".

Главное же острие критики господина Лукашенко оказалось направлено против "попыток Путина сорвать интеграционные процессы между Россией и Белоруссией". По его мнению, нынешний премьер РФ препятствует развитию Союзного государства, договор о создании которого "сам подписывал". "Вы сначала разберитесь там у себя, вам это нужно?", - посоветовал российскому премьеру Александр Лукашенко.

РБК