Тимошенко просит губернаторов уговорить Ющенко на один звонок

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в блокировании через Национальный банк рефинансирование Ощадбанка в размере 1,2 млрд. грн., которые планировалась направить на кредитование предприятий теплокомунэнерго для расчетов за природный газ перед НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании по вопросам подготовки предприятий теплокомунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

«Национальный банк Украины дает 20 млрд. грн. рефинансирования частным банкам, мелким, в которых прослеживается интерес высшей верхушки Нацбанка, и в то же время, по команде руководителя государства, не проводится рефинансирование Ощадбанка на минимальную сумму 1,2 млрд. грн. Правительство должно 100-процентную готовность провести расчеты через Ощадбанк за использованные природный газ и тепло», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства обратилась к руководителям облгосадминистраций с просьбой информировать об этом Президента В.ЮЩЕНКО. «И если вы сегодня будете встречаться с Президентом страны, передайте, пожалуйста, всю необходимую информацию, о готовности правительства, всей системы теплокомунэнерго, Ощадбанка провести расчеты через Ощадбанк для того, чтобы мы на начало отопительного периода вышли без единой копейки долга. И это зависит от того, насколько вы сможете убедить Президента, сделать один телефонный звонок, больше ничего не нужно, и тема по всей стране будет закрыта», - добавила она.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, в настоящее время для нормальной подготовки к работе теплокомунэнерго и ЖКХ в осенне-зимних условиях существует только один риск. «Этот риск – это расчет теплокомунэнерго за природный газ с НАК «Нафтогазом». Если мы с вами осилим этот вопрос, если та модель, которую мы подготовили для расчетов, будет воплощена в жизнь, через Ощадбанк, у нас будет отсутствовать любая проблематика», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.