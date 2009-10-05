Тимошенко предлагает Партии регионов стать партнерами

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что будет рекомендовать Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) не повышать тарифы на природный газ для предприятий теплокомунэнерго в осенне-зимний период 2009 года и оставить их на нынешнем уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании по вопросам подготовки предприятий теплокомунэнерго и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

«Я буду рекомендовать НКРЭ оставить пока еще ту цену на газ для теплокомунэнерго, которая была у нас до настоящего времени, на новый осенне-зимний период, поскольку я понимаю всю ситуацию с кризисом, я понимаю всю политическую ситуацию подготовки к президентским выборам, я понимаю всю экстраординарность ситуации, когда в это же время местные органы самоуправления готовятся к своим выборам. Я понимаю, что если дальше повышать те цены, то это будет только увеличивать долги, и это будет ставить местные бюджеты в невозможную ситуацию», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, на сегодня долг теплокомунэнерго перед НАК «Нафтогаз Украины» составляет 3,447 млрд. грн. Премьер добавила, что самое плохое состояние с расчетами наблюдается в областях, где власть - в руках Партии регионов.

«Я хочу, чтоб мы с вами стали партнерами. Если мы идем вам навстречу, если мы даем вам возможность находиться в балансе, то и вы, как мощные руководители, пожалуйста, сделайте хотя бы одно практическое дело для Украины – обеспечьте расчеты за природный газ теплокомунэнерго с НАК «Нафтогазом», и тогда я действительно поверю, что, возможно, в Партии регионов есть хотя бы несколько антикризисных менеджеров и несколько настоящих хозяйственников», - призвала глава правительства.