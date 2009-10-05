Ульянченко попеняла Тимошенко за заигрывание с соседями

Финансовое состояние "Нафтогаза" является свидетельством "популистской, непрофессиональной деятельности правительства".

Об этом в эфире 5 канала заявила глава секретариата президента Вера Ульянченко.

"Во всех странах мира эти компании высокодоходные. А мы видим, до чего доуправлялись. Одна из мощнейших кампаний, которая должна была быть таковой, стала фактически банкротом", - отметила она.

Ульянченко подчеркнула, что "это отпугивает инвесторов".

Кроме того, комментируя вопрос о влиянии на президентскую предвыборную кампанию иностранных государств, она сказала: "Нам следует, наконец, научиться свои дела решать в своей стране".

"К сожалению, у нас такие политики, которые очень часто бегут в другие страны, к соседям, и там просят поддержки, или определенными своими действиями заигрывают или перед одними, или перед другими", - заявила глава президентского секретариата.

Украинская правда