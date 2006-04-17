Что будет делать в Киеве Монсеррат Кабалье

В Киев прилетела прима мировой оперной сцены - Монсеррат КАБАЛЬЕ.

В аэропорту "Борисполь" с большим букетом красных роз ее встречал народный артист Украины Владимир ГРИШКО, передает “5 канал”.

20 апреля, в “чистый четверг” в столице состоится их совместный концерт. Украинский тенор сохраняет интригу - какую именно песню они исполняют дуэтом, однако намекнул на украинскую народную "Карі очі, чорні брови". В.ГРИШКО пригласил оперную диву посетить его дом, чтобы познакомить со своей семьей и угостить украинским борщом.

Журналистам М.КАБАЛЬЕ призналась, что чувствует себя отлично - лучше всего за последние несколько месяцев. Сегодня она намерена отдохнуть, завтра пообщаться с медиа, а в среду запланирована репетиция с Национальным симфоническим оркестром. После концерта с испанской оперной примой встретится Президент Виктор ЮЩЕНКО.