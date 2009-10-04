Чего следует ждать от встречи глав МИДов Украины и России

От встречи глав Министерств иностранных дел Украины и РФ, запланированной на 6-7 октября в Харькове, не следует ожидать прорыва в российско-украинских отношениях.

Такое мнение УНИАН высказал директор российского Международного института политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО.

«У России простая позиция - мы ждем выборов Президента Украины и разговариваем с новым главой государства. Есть текущая робота между правительствами по решению экономических вопросов, которые нельзя отложить на будущее. Что касается стратегических вопросов, то решение их с командой Виктора ЮЩЕНКО признано неперспективным», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

По его мнению, Кремль сначала дождется новых президентских выборов, поймет позицию нового Президента и начнет с ним диалог.

Е.МИНЧЕНКО добавил, что в Харькове будет отработана только программа по приграничному сотрудничеству.

«Я не вижу никаких оснований для прорыва. Россия взяла позицию выжидать. Из общения со своими американскими коллегами я понял, что точно такую же позицию заняли США», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 1 октября официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО сообщил, что и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ и министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ во время встречи в Харькове 6-7 октября обсудят весь комплекс украинско-российских отношений, в том числе проблемы пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.