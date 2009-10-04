Тимошенко знает, что ее лицо надоело украинцам

«Всюду лица политиков. Это нужно потерпеть ровно до середины февраля. Вся эта реклама исчезнет, а жизнь прекрасная в стране продолжится. Именно поэтому я, как кандидат в президенты, дала команду – никаких лиц не вешайте. Людям это все просто не нужно, и уже вот здесь (в горле – ред.)», - заявила 2 октября премьер-министр Украины Юлия Тимошенко во время эфира на Львовском телевидении, комментируя количество политической рекламы в стране.

Тимошенко сказала: «Еще четыре месяца, и ставим точку на всем этом хаосе, потому что объективной природы этого хаоса нет. Это просто грызня отдельных политиков».

zahid.net