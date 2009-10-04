Председатель Ровенского облсовета попал в аварию

Председатель Ровенского областного совета Александр Данильчук находится на больничном с травмой позвоночника, которую получил в дороге, когда возвращался из командировки из Киева. Об этом ZAXID.NETсообщила пресс-секретарь председателя Ровенского областного совета Юлия Василенко.

По словам Александра Данильчука, на одном из участков ковельской автодороги автомобиль в сумерках наехал на кучу песка, в результате чего он получил травму.