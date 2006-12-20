За Цушко отдувается его заместитель

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО пообещал журналистам ответить на все вопросы на ближайшей пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после церемонии возложения цветов к памятнику Скорби в честь погибших сотрудников МВД возле Национальной академии МВД в Киеве. В церемонии приняли участие руководители Министерства внутренних дел (сегодня в Украине отмечается День милиции).

После церемонии журналисты, которые собрались возле памятника, ожидали, что новоназначенный министр внутренних дел В.ЦУШКО ответит на их вопросы. Однако он, подойдя к работникам масс-медиа, сказал, что сегодня праздничный день и на все вопросы он ответит на ближайшей пресс-конференции (по некоторым данным, она должна состояться в эту пятницу, 22 декабря – УНИАН).

Вместо В.ЦУШКО на вопросы журналистов отвечал его первый заместитель Михаил КОРНИЕНКО.

В частности, на вопрос корреспондента УНИАН, как М.КОРНИЕНКО может оценить роботу В.ЦУШКО, проработав с ним определенный отрезок времени, и насколько министр уже владеет ситуацией в МВД, М.КОРНИЕНКО ответил: «Министр – он человек, по моему мнению. Это я не прогибаюсь перед министром. Это мое мнение. Он человек, который быстро ориентируется в ситуации, адекватно ситуации…». При этом он добавил, что если В.ЦУШКО «что-то не знает – советуется». По словам В.КОРНИЕНКО, министр - «человек твердый, принципиальный, честный».

На вопрос о возможности дальнейшей ротации кадров в системе МВД, в первую очередь, среди руководителей региональных управлений, М.КОРНИЕНКО ответил, что останутся те, кто добросовестно подходит к выполнению обязанностей.

В то же время, отвечая на вопрос относительно предыдущих заместителей министра, М.КОРНИЕНКО сказал, что не может ничего плохого о них сказать, “они были профессионалами”.

По словам М.КОРНИЕНКО, средства на финансирование милиции, предусмотренные в бюджете на следующий год, милицию не удовлетворяют, поскольку их не хватает в полном объеме на выплату заработной платы и на материально-техническое обеспечение.

Отвечая на вопрос, который касался противодействия коррупции в органах МВД, М.КОРНИЕНКО сказал, что этот вопрос непосредственно связан с уровнем зарплаты.

По его мнению, минимизировать коррупционные проявления среди личного состава МВД можно в том случае, если бы зарплата рядового оперативного следственного состава «то есть тех, на ком стоит милиция», составляла 2 тыс. грн.

Комментируя президентский указ относительно якобы несоответствия законодательству освобождения предыдущих и назначения новых заместителей министра, М.КОРНИЕНКО сказал: «Мы были назначены легитимно постановлением Кабинета министров и постановлением министра (В.ЦУШКО – УНИАН). Будем работать».

Вместе с этим он заверил, что милиция и в дальнейшем будет вне политики, «партийных квот не будет».

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Кабинет Министров своими постановлениями назначил семь новых заместителей министра, с одновременным освобождением предыдущих руководителей.

15 декабря Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом остановил действие этих постановлений правительства. Кроме этого, он обратился в Конституционный Суд “для решения вопроса о конституционности указанных постановлений Кабинета Министров ”.

19 декабря премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ назвал антиконституционным указ Президента об остановке действия постановлений правительства относительно назначения семи заместителей министра внутренних дел.