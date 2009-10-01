Яценюк: нам не светит ни Евросоюз, ни союз с Россией

Украина должна прекратить “проситься куда-либо вступать” и определиться со своей политикой, заявил народный депутат, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК на встрече со студентами Национального университета «Острожская академия».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, А.ЯЦЕНЮК отметил, что сегодня один из крупных центров влияния будет формироваться на Европейском континенте. По его словам, это “может быть единый центр влияния, если рассматривать Евросоюз и Россию вместе, или два отдельных центра, если отделять ЕС от России”.

Лидер “Фронта перемен” отметил, что сегодня в Европе сохраняется раздел времен «холодной войны» – на Запад и Восток, а граница этого раздела совпадает с западной границей Украины.

“В этой ситуации Украина находится меж двух центров влияния – ЕС и Россией, поэтому ей следует определиться с собственной политикой", - отметил он.

При этом А.ЯЦЕНЮК подчеркнул: «Понимая то, что членство в Европейском Союзе нам не светит, понимая то, что ни о каком союзе с Россией также не может идти сегодня речи, Украина должна определиться со своей политикой и поставить свои цели».

Лидер “Фронта перемен” считает, что Украина “должна перестать проситься куда-либо вступать и понять, что чем больше просишься, тем дальше ты от цели”. «Украина должна взять на себя инициативу формирования четырех общих политик со странами к востоку от Евросоюза – энергетической, продовольственной, транспортной и торговли вооружениями», - добавил он.

Как отметил А.ЯЦЕНЮК, “мир радикально и кардинально изменился, и нам нужно ожидать серьезных трансформаций в мировой экономике, в мировом геополитическом пространстве”. “В этой ситуаций Украине следует определиться со своей политикой и ставить свои собственные цели”, - добавил он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, “Украина за последние годы набралась долгов – 100 миллиардов долларов США”. Как он отметил, “набрав долги у Америки и у Европы, мы тратили эти кредиты только на одно: на импортные товары, на импортные автомобили, на импортные телевизоры - то есть на финансирование иностранной экономики”.

Он добавил, что “отсутствие внутреннего рынка и финансирование иностранной экономики за одолженные деньги стали причиной украинского экономического кризиса”.