ЦИК дала сигнал, что готова к выборам Президента

Центральная избирательная комиссия утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов Президента Украины 17 января 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление ЦИК приняла на своем заседании сегодня.

Согласно постановлению, календарный план будет направлен всем органам государственной власти, ответственным за организацию и проведение выборов, и размещен на веб-сайте ЦИК.

Докладывая во время заседания, председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ подчеркнул, что этот план по содержанию является калькой закона о выборах Президента Украины, и ЦИК, по его словам, лишь продемонстрировала, что готова к проведению выборов.

В.ШАПОВАЛ рассказал, что документ составлен в виде таблицы, в которой перечислены мероприятия избирательной кампании, сроки их выполнения и ответственные исполнители.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов, когда ЦИК объявит победителя президентской избирательной кампании, член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ отметил, что голосование назначен на 17 января, голосование во втором туре - на 7 февраля, а объявление результатов - на 17 февраля. «Для нас константой является 17 февраля», - сказал М.ОХЕНДОВСКИЙ, добавив, что в дальнейшем ЦИК будет наблюдать за развитием ситуации.

В.ШАПОВАЛ, со своей стороны, добавил, что сегодня нельзя прогнозировать, когда завершатся выборы главы государства.

По его словам, ЦИК сегодня не может спрогнозировать, какими будут результаты голосования 17 января. При этом он добавил, что все может решиться в первом туре.