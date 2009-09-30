У Симоненко есть свой план, как вытащить Украину из кризиса

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО убежден, что улучшение отношений с Россией позволит Украине быстрее преодолеть последствия мирового финансового экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, во время видео-моста Киев-Москва.

«Улучшение украинско-российских отношений – это реальный шаг к тому, что мы будем выходить из кризиса более поступательно и успешно», - сказал П.СИМОНЕНКО.

П.СИМОНЕНКО убежден, что если Президентом Украины изберут представителя крупного капитала, отношения с Россией не изменятся.

Лидер КПУ отметил, что для улучшения украинско-российских отношений необходимо выстроить новый алгоритм доверия стран друг к другу, исключив из него такие конфликтные вопросы, как вступление нашей страны в НАТО, вопрос русского языка и тому подобное.

Он считает, что вместо этого Украина и Россия должны развивать торгово-экономическое сотрудничество, гуманитарную сферу, совместную подготовку кадров, вопросы общего использования военно-промышленного комплекса и другие.

«Мы должны максимально искать точки соприкосновения и максимально исключить то, что нам мешает», - отметил П.СИМОНЕНКО.

Как будущий кандидат в Президенты Украины П.СИМОНЕНКО пообещал, что его политическая сила и он лично сделают все необходимое для улучшения отношений с Россией.

«Понимая, насколько важны украинско-российские отношения в контексте созданного блока левых и левоцентристских сил, мы поставили задачу радикально изменить как внутреннюю, так и внешнюю политику, отстранив националистов от власти и создав нормальные условия для развития украинской экономики. Таким образом, мы сегодня даем альтернативу нашему обществу для улучшения отношений между Украиной и Россией», - подчеркнул П.СИМОНЕНКО.