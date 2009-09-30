Ющенко - журналистам: почему вы сидите, почему вы спите?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что не пытается сорвать выборы обжалованием нового закона о президентских выборах в Конституционном Суде.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции сегодня.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что главный мотив его обращения в Конституционный Суд по поводу закона о выборах Президента Украины - обеспечение прав граждан. “У меня была одна мотивация – ваши права, ваши права как граждан”, - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что данный закон суживает демократические основы, и именно на это он обращал внимание парламента, применяя вето к данному документу.

В.ЮЩЕНКО убежден, что Конституционный Суд поддержит его правовую позицию, и парламент на протяжении одного - двух дней внесет необходимые изменения в закон о выборах Президента.

Он подверг критике принцип формирования списков избирателей, предусмотренный в данном законе, в частности, возможность внесения изменений в список в день голосования. Президент считает, что это может стать основой для фальсификаций.

“Когда мы читаем сейчас, что избирательные комиссии, которые, кстати, будут формироваться из двух политических сил - на востоке из Партии регионов, на западе – из БЮТ, и эти две силы, в частных, по сути, комиссиях получат право вносить изменения в списки в день голосования”, - отметил он. При этом В.ЮЩЕНКО заметил, что необходимо помнить уроки 2004 года, когда из-за фальсификаций миллионы людей вышли на улицы.

Также В.ЮЩЕНКО не согласен с тем, что новым законом журналисты могут быть лишены права находиться на участке по решению соответствующей комиссии. “А кто будет представлять третью сторону - общество? Партия БЮТ или Партия регионов?”, - спросил глава государства. Он убежден, что это не просто техническое упущение в законе: “это идет в том же ряду, что вам (журналистам – УНИАН) запретили критиковать партию премьер-министра, потому что это партия всегда идеальна, премьер-министра, или то, что называется “она”, нельзя критиковать, правительство нельзя критиковать”.

Он спросил журналистов, почему они не реагируют на это решение суда: “почему вы сидите, почему вы спите, вы знаете, я могу десятки раз хвалить правительство, но никогда не прощу, когда будут отнимать мое слово, право сказать”.

В.ЮЩЕНКО раскритиковал и принцип обжалования хода и результатов избирательной кампании. Подытоживая те или иные недостатки в законе о выборах Президента, действующий глава государства отметил, что он является “основой для манипулирования, это не правовая стезя, как провести честные и законные выборы”.