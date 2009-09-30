Ющенко считает Кабмин недостаточно моральным для приватизации ОПЗ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что приватизация ОАО «Одесский припортовый завод» целесообразна после проведения президентских и, возможно, парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве.

«По моему убеждению, после проведения президентских выборов, после возможного проведения парламентских выборов мы получим конструкции стабильной политической власти с новой Конституцией, и это будет лучший шаг для проведения такого рода приватизации», - отметил Президент.

В.ЮЩЕНКО поддал критике действия правительства, решившегося на реализацию указанного актива в условиях мирового экономического кризиса.

«В депрессию никто не продает активы, не потому что он не хочет, а потому что это самая невыгодная продажа. Страна, у которой 18% падения ВВП, не должна приветствовать продажу национальных активов», - добавил он.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО указал на низкий уровень предприватизационной подготовки конкурса по продаже предприятия, в частности, отсутствие попыток правительства определить реальную цену объекта на мировых торговых площадках. «Ни одна страна не продает такой завод, если она перед этим месяцев 12 –15 месяцев не проработала на рынке, не подняла баланс этого предприятия, не урегулировала его проблемы и не провела 3–4 road-show, начиная с Лондона, Брюсселя, и заканчивая западными деловыми рынками», - пояснил Президент.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что начальная цена, предложенная правительством за объект, была в 2,5 раза ниже цены, называемой различными экспертами в июле текущего года. «Мое мнение, приватизировать такой завод по цене 600 млн. (долл. - УНИАН ) – это повторить ошибку первой приватизации «Криворожстали»… За полтора года завод дает такую прибыль, так почему же тогда нации и государству не подождать эти 1,5 года и получить эти 600 млн. (долл), не потеряв собственность. Какая логика при такой цене идти на такой компромисс?», - отметил Президент.

«Нынешнее правительство профессионально, морально, этично не может обеспечить приватизацию такого рода национальных активов. Это не те люди, которые могут добросовестно распорядиться такого рода активами по закону, публично и по тем мотивам, которые наиболее ценные для нации», - резюмировал глава государства.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Позже и.о. главы Фонда госимущества Д.ПАРФЕНЕНКО сообщил, что комиссия по приватизации ОПЗ Фонда госимущества приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации завода в связи с тем, что он был продан по заниженной цене 5 млрд. грн.

Кроме того, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя результаты проведения приватизации ОПЗ, обвинила в сговоре претендентов на покупку ОПЗ с целью приватизации предприятия по заниженной цене.

Премьер-министр подчеркнула, что в результате действий Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и украинских судов, количество претендентов на покупку предприятия существенно сократилось, что позволило оставшимся вступить в сговор.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине, специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт.

Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.