У Ющенко запланирована встреча с Медведевым
15:49, 30 сентября 2009Политика
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Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует 9 октября встретиться с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ на саммите СНГ, который состоится в Кишиневе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.
Отвечая на вопросы журналистов, В.ЮЩЕНКО сказал: “Да, встреча состоится, и я буду принимать участие в совещании глав государств СНГ”.
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