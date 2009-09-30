У Ющенко запланирована встреча с Медведевым

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует 9 октября встретиться с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ на саммите СНГ, который состоится в Кишиневе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

Отвечая на вопросы журналистов, В.ЮЩЕНКО сказал: “Да, встреча состоится, и я буду принимать участие в совещании глав государств СНГ”.