Червоненко напомнил: Платини удивился, откуда в Киеве столько гостиниц

Ранее курировавший подготовку к проведению в столице Евро-2012 заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Евгений ЧЕРВОНЕНКО не исключает, что реальная ситуация с подготовкой к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года может существенно отличаться от той, которая представлена в официальных отчетах местной власти.

Как пишет газета «КоммерсантЪ-Украина» (№165 от 30 сентября 2009 г.), об этом Е.ЧЕРВОНЕНКО сказал, комментируя вчерашнюю информацию руководителя Главного контрольно-ревизионного управления (ГлавКРУ) Николая СИВУЛЬСКОГО о том, что проверка, проведенная его ведомством, обнаружила неудовлетворительный уровень подготовки Киева к финальной части Евро-2012.

Как отмечает издание, руководитель ГлавКРУ заявил, что местные власти прибегли к фальсификации сведений, передаваемых в УЕФА, чтобы искусственно завысить уровень подготовки. "Включили в отчет UEFA гостиницы, которые еще не начали строить", – отметил Н.СИВУЛЬСКИЙ.

"Сам Мишель ПЛАТИНИ (президент УЕФА), как я помню, удивился, откуда в Киеве "нарисовалось" столько гостиниц", – сказал изданию Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Он также добавил, что по собственной инициативе отошел от решения вопросов, связанных с подготовкой инфраструктурных объектов Киева к Евро-2012.

"Я не хочу пачкать в этом руки и больше эту тему не комментирую", – пояснил первый зампредседателя КГГА.