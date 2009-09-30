Ющенко позвонил Меркель

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ договорились о дальнейшем развитии двустороннего диалога, в том числе контактов на высшем уровне.

Как сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента, об этом шла речь сегодня во время их телефонного разговора.

Глава государства поздравил А.МЕРКЕЛЬ с победой ее политической силы – блока ХДС/ХСС на выборах в немецкий Бундестаг 17-го созыва.

Во время разговора Президент Украины, в частности, выразил надежду на поддержку со стороны ФРГ европейских и евроатлантических устремлений Украины.