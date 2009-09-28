Суд приостановил действие 16 указов Президента

Окружной административный суд Киева приостановил действие 16 кадровых указов Президента Виктора ЮЩЕНКО, в том числе о назначении двух губернаторов.

Об этом сообщил “Украинской правде” представитель Кабинета министров в процессе, народный депутат от БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО.

По его словам, суд вынес определения о приостановлении действия указов о назначении главы Киевской областной государственной администрации Виктора ВАКАРАША, председателя Кировоградской обладминистрации Владимира МОВЧАНА, а также о назначении 14 председателей районных администраций.

Кабмин обратился с иском в связи с тем, что эти назначения прошли без представления правительства, как того требует закон, сказал В.ПИЛИПЕНКО.

Определение о приостановлении действия указов Президента вынесено в обеспечение иска правительства.