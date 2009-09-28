Азаров живет на даче, но не своей

В Партии регионов заявляют, что у члена партии, народного депутата Украины Николая АЗАРОВА нет в собственности государственной дачи, в чем его 25 сентября обвинила премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН заявили в пресс-службе Партии регионов.

«Ее бездоказательное обвинение, сделанное в прямом эфире, служило только одной цели – отвлечь внимание телезрителей от существующих просчетов и провалов в социально-экономической ситуации страны», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября в эфире телеканала «Украина» Ю.ТИМОШЕНКО предложила Н.АЗАРОВУ отказаться от государственной дачи, которую он, по ее словам, получил во время работы в предыдущем правительстве на должности первого вице-премьер-министра.

«С вами, Николай Янович, я не об экономике буду говорить. Пожалуйста, когда уходили с должности в правительстве, кто вам дал право государственную дачу с собой забирать? Вы верните ее, а затем задавайте мне вопросы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Представитель Партии регионов, в свою очередь, сказал, что «к приватизации государственной дачи» не имеет отношения. «Да, я там живу на государственной даче, как и многие другие.. Будет у вас право – пожалуйста, выселяйте. Вы уже пытались выселить», - сказал он.