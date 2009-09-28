Тимошенко определилась с кандидатурой министра транспорта

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на ближайшем заседании Кабинета министров предложит к утверждению на должность исполняющего обязанности министра транспорта и связи кандидатуру Леонида КОСТЮЧЕНКО.

Об этом сообщил «Левому берегу» информированный источник в окружении первого вице-премьера Александра ТУРЧИНОВА.

В частности, по словам собеседника газеты, «Юлия ТИМОШЕНКО согласилась на то, чтобы на ближайшем заседании Кабмина и.о. министра транспорта и связи был утвержден Леонид КОСТЮЧЕНКО».

Косвенно об этом, пишет издание, свидетельствует публичная благодарность премьера на заседании Кабмина Л.КОСТЮЧЕНКО за его помощь в перевозке участников съезда сельских и поселковых председателей, а также его участие в поездке премьера в Одессу, где решались проблемные вопросы портов.

Л.КОСТЮЧЕНКО уже работал министром транспорта в 1998-2000 годах. Сейчас Л.КОСТЮЧЕНКО является руководителем ООО АсМАП, которая объединяет 2 тыс. международных перевозчиков. Основателями ООО являются 5 компаний, близких к Л.КОСТЮЧЕНКО.