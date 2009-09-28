Васюник назвал 3 объекта, которые беспокоят УЕФА

УЕФА отмечает существенный прогресс в подготовке объектов и инфраструктуры к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК.

«Эксперты и руководство УЕФА положительно оценивают прогресс, достигнутый Украиной за последние четыре месяца с момента принятия решения от 13 мая (об определении городов-хозяев Евро-2012 – УНИАН)», - сказал И.ВАСЮНИК.

Он добавил, что такой вывод можно сделать на основании «последних интенсивных контактов с экспертами УЕФА», которые, по словам вице-премьера, почти еженедельно посещают Украину с инспекциями.

И.ВАСЮНИК отметил, что большинство проектов чемпионата сегодня вышли из зоны высокого риска, и их своевременная реализация не вызывает сомнений в УЕФА. В сущности, по его словам, речь идет лишь о 2-3 объектах, которые сегодня вызывают обеспокоенность экспертов. Вице-премьер сообщил, что это два пассажирских терминала в аэропортах Львова и Донецка, а также отставание на 2 месяца от графика строительства стадиона во Львове.

Вместе с тем И.ВАСЮНИК отметил, что строительство пассажирских терминалов уже начато, и финансируется из государственного бюджета. Ориентировочный срок введения их в эксплуатацию составляет 24-25 месяцев, потому ни у центральной власти, ни у местной нет сомнений в своевременном завершении строительства, отметил он.

Относительно стадиона во Львове, то, по словам вице-премьера, двухмесячная задержка не является критической. К тому же, отметил он, сегодня на заседании Координационного совета по подготовке к Евро-2012 под председательством Президента Виктора ЮЩЕНКО были определены пути преодоления конфликтных вопросов, и уже в ближайшее время строительство стадиона должно активизироваться.

Так же тесно, по словам И.ВАСЮНИКА, правительство сотрудничает с властью четырех украинских городов по вопросам размещения гостей и участников турнира.

В свою очередь, присутствующий на пресс-конференции министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО отметил, что ни одного объекта спортивной инфраструктуры на сегодняшний день в зоне риска нет. Он сообщил об урегулировании вопроса создания зоны гостеприимства поблизости НСК «Олимпийский», о начале строительства навеса над трибунами стадиона. Министр напомнил, что правительство предоставило средства на завершение строительства стадиона в Харькове и продолжение строительства стадиона во Львове, при этом получив долю прав собственности в этих аренах.

Подытоживая, Ю.ПАВЛЕНКО выразил убеждение, что Украина выполнит взятые на себя обязательства, и Евро-2012 пройдет в четырех украинских городах, а финал турнира – в Киеве.