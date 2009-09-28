Герман говорит, что Шустер обманул и Тимошенко, и регионалов
У журналиста - своя версия
|Савик Шустер
Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении С.ШУСТЕРА.
«В пятницу, 25 сентября, был нанесен удар по свободе слова. В прямом эфире "Шустер live" политики попытались диктовать свои правила игры журналистам», - заявил телеведущий.
По его убеждению, «чтобы сохранить свободу слова и доверие общества к нашей профессии, мы призываем всех наших коллег к профессиональной солидарности: объединиться ради коллективной безопасности».
«Один за всех и все за одного. Пора браться за руки, чтобы не пропасть поодиночке. Мы должны сделать это сейчас, накануне президентских выборов, иначе мы рискуем потерять профессию», - подчеркнул С.ШУСТЕР.
В свою очередь, народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН в своем заявлении сказала, что «попытка С.ШУСТЕРА прикрыть словами о свободе слова собственное непорядочное поведение еще больше загоняет его в угол».
|Анна Герман
По ее мнению, «это непрозрачно и нечестно».
«Потому С.ШУСТЕР должен сделать первый и основной вывод для себя самого – не нужно гнаться за рейтингом любой ценой. Не нужно искусственно создавать конфликты в студии и унижать людей. Если бы он не гарантировал нам во время встречи равный доступ к прямому микрофону – мы не пришли бы в студию», - заявила народный депутат.
При этом она подчеркнула, что «Савик давал слово – после каждого рекламного блока меняется спикер возле главного микрофона: премьер-министра заменяет представитель оппозиции. Это было гарантировано нам ШУСТЕРОМ. Собственно, несоблюдение им слова стало причиной скандала».
Как сообщалось, в пятницу, 25 сентября, во время прямого эфира "Шустер live" возник конфликт между журналистами и народными депутатами от Партии регионов, которых не пускали в студию, так как их фамилии отсутствовали в списке участников программы. Это вызвало возмущение у народных депутатов, а присутствующие на эфире журналисты посчитали такое поведение политиков вмешательством в профессиональную деятельность и попыткой сорвать программу.