Герман говорит, что Шустер обманул и Тимошенко, и регионалов

Телеведущий Савик ШУСТЕР призывает коллег по профессии объединиться против политиков, которые наступают на свободу слова.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении С.ШУСТЕРА.

«В пятницу, 25 сентября, был нанесен удар по свободе слова. В прямом эфире "Шустер live" политики попытались диктовать свои правила игры журналистам», - заявил телеведущий.

По его убеждению, «чтобы сохранить свободу слова и доверие общества к нашей профессии, мы призываем всех наших коллег к профессиональной солидарности: объединиться ради коллективной безопасности».

«Один за всех и все за одного. Пора браться за руки, чтобы не пропасть поодиночке. Мы должны сделать это сейчас, накануне президентских выборов, иначе мы рискуем потерять профессию», - подчеркнул С.ШУСТЕР.

В свою очередь, народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН в своем заявлении сказала, что «попытка С.ШУСТЕРА прикрыть словами о свободе слова собственное непорядочное поведение еще больше загоняет его в угол».

«Нужно честно признать – ШУСТЕР, ради достижения рейтинга своей программы, просто обманул ТИМОШЕНКО, не сообщив ей, что он пригласил к участию в дискуссии представителей оппозиции. А нас, депутатов от Партии регионов, пытался выставить в таком свете, вроде бы мы без его ведома пришли на эфир и срываем ему программу», - констатировала А.ГЕРМАН.

По ее мнению, «это непрозрачно и нечестно».

«Потому С.ШУСТЕР должен сделать первый и основной вывод для себя самого – не нужно гнаться за рейтингом любой ценой. Не нужно искусственно создавать конфликты в студии и унижать людей. Если бы он не гарантировал нам во время встречи равный доступ к прямому микрофону – мы не пришли бы в студию», - заявила народный депутат.

При этом она подчеркнула, что «Савик давал слово – после каждого рекламного блока меняется спикер возле главного микрофона: премьер-министра заменяет представитель оппозиции. Это было гарантировано нам ШУСТЕРОМ. Собственно, несоблюдение им слова стало причиной скандала».

Как сообщалось, в пятницу, 25 сентября, во время прямого эфира "Шустер live" возник конфликт между журналистами и народными депутатами от Партии регионов, которых не пускали в студию, так как их фамилии отсутствовали в списке участников программы. Это вызвало возмущение у народных депутатов, а присутствующие на эфире журналисты посчитали такое поведение политиков вмешательством в профессиональную деятельность и попыткой сорвать программу.