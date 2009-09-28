Зюганов гарантировал Симоненко 50 голосов на выборах

Российские коммунисты намерены оказать поддержку Коммунистической партии Украины во время президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий ЗЮГАНОВ.

«У нас есть Союз Компартий и мы можем поделиться опытом, можем прислать честных наблюдателей, мы можем рассказать, что такое честные выборы… У нас есть совместные ценности по защите трудящихся и многое другое. Мы будем активно способствовать тому, чтобы не появились новые ющенки в лице президента родной Украины», - заявил Г.ЗЮГАНОВ.

По его словам, в руководстве КПРФ много выходцев из Украины.

«Я могу позвонить минимум 50 людям, которые проголосуют за того, кого, собственно, порекомендуем – они к нашему голосу прислушиваются» - сказал лидер российских коммунистов.

Он заверил, что КПРФ сделает все, что бы поддержать в Украине тех людей, которые понимают «геополитическую истину в рамках закона, не вмешиваясь в ваши внутренние дела».

«Без союза России, Украины, Беларуси и Казахстана ни у кого из нас нет исторического будущего – будем обслуживать сильных мира сего», - сказал Г.ЗЮГАНОВ.

По его словам, вопрос выборов Президента Украины будет обсуждаться на Съезде КПРФ 24 октября.