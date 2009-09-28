Зюганов гарантировал Симоненко 50 голосов на выборах
Лидер КПРФ поспособствует "родной Украине"
Российские коммунисты намерены оказать поддержку Коммунистической партии Украины во время президентских выборов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий ЗЮГАНОВ.
«У нас есть Союз Компартий и мы можем поделиться опытом, можем прислать честных наблюдателей, мы можем рассказать, что такое честные выборы… У нас есть совместные ценности по защите трудящихся и многое другое. Мы будем активно способствовать тому, чтобы не появились новые ющенки в лице президента родной Украины», - заявил Г.ЗЮГАНОВ.
По его словам, в руководстве КПРФ много выходцев из Украины.
«Я могу позвонить минимум 50 людям, которые проголосуют за того, кого, собственно, порекомендуем – они к нашему голосу прислушиваются» - сказал лидер российских коммунистов.
Он заверил, что КПРФ сделает все, что бы поддержать в Украине тех людей, которые понимают «геополитическую истину в рамках закона, не вмешиваясь в ваши внутренние дела».
«Без союза России, Украины, Беларуси и Казахстана ни у кого из нас нет исторического будущего – будем обслуживать сильных мира сего», - сказал Г.ЗЮГАНОВ.
По его словам, вопрос выборов Президента Украины будет обсуждаться на Съезде КПРФ 24 октября.