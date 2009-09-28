Фельдман предлагает создать харьковское лобби

Народный депутат Украины (фракция БЮТ), уполномоченный депутатского объединения «За Харьковщину!» Александр ФЕЛЬДМАН обратился к председателю Харьковской облгосадминистрации Арсену АВАКОВУ, мэру Харькова Михаилу ДОБКИНУ, секретарю горсовета Геннадию КЕРНЕСУ и председателю Харьковского облсовета Сергею ЧЕРНОВУ с предложением о совместном лоббировании интересов города и области при разработке государственного бюджета на 2010 год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.ФЕЛЬДМАНА, об этом идет речь в его обращении к представителям региональной власти.

«В нынешнем непростом бюджетном году, благодаря объединению усилий депутатов-харьковчан, руководителей города и области нам удалось совместно решить такие вопросы, как передача «Харьковского метрополитена» в коммунальную собственность, выделение средств на строительство новых станций метро, выделение государственных инвестиций на подготовку Харькова к Евро-2012, оздоровление финансово-экономической ситуации на отдельных предприятиях и многое другое», - отмечает А.ФЕЛЬДМАН.

Подчеркнув, что это общая заслуга и общий задел для дальнейшей работы, депутат призывает местные власти отстаивать интересы региона в центральных органах власти. «С учетом начала бюджетной дискуссии, обращаюсь к вам с предложением о продолжении совместного лоббирования интересов города Харькова и Харьковской области в рамках бюджетного процесса-2010», - отмечает народный депутат.

При этом сам А.ФЕЛЬДМАН не считает такое лоббирование региональных интересов некорректным, поскольку, по его словам, депутаты и представители местной власти действуют открыто, легально и в рамках правового поля.

В то же время, он напомнил, что парламентское региональное депутатское объединение «За Харьковщину!» за время своей работы инициировало свыше 150 различных обращений, писем и запросов к руководителям центральных органов государственной власти с целью решения насущных проблем харьковских промышленных предприятий, учреждений здравоохранения, социальной защиты, культуры, науки и образования. «Инициативы ДО «За Харьковщину!» всегда имеют поддержку и никогда не остаются без личного внимания со стороны премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО», – подчеркнул А.ФЕЛЬДМАН.