Тимошенко взяла взаймы еще $400 миллионов

Украина 24 сентября получила от Всемирного Банка 400 млн. долл. США займа на поддержку финансового сектора Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила сегодня в ходе встречи с вице-президентом Всемирного Банка по региону Европы и Центральной Азии Филиппом де ХУАРО.

«Я хотела бы высказать благодарность от правительства Украины за то, что эффективно сработали по проведению программы поддержки финансового сектора Украины, и мы получили 24 (сентября – УНИАН) как раз те финансовые ресурсы, которые были запланированы. Это чрезвычайно важно для поддержки банковской системы Украины», - сказала глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября совет директоров Всемирного Банка утвердил предоставление для Украины первого займа в размере 400 млн. долл. США в рамках Программы займа на реабилитацию финансового сектора. Срок погашения ссуды составляет 30 лет, 5 лет – льготный период. Процентная ставка займа равняется шестимесячной ставке Libor для валютной ссуды плюс плавающая 0,17%. Погашение планируется осуществлять равными частями.