В партии Пинзеника уже назрела проблема из-за Тимошенко

В партии «Реформы и порядок» (возглавляемой бывшим министром финансов Виктором ПИНЗЕНИКОМ - УНИАН) не может быть раскола в связи с поддержкой лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на президентских выборах.

Об этом в интервью УНИАН заявил народный депутат Украины, председатель исполкома ПРП Остап СЕМЕРАК.

Он отметил, что в партии не ведется политическая дискуссия о поддержке Ю.ТИМОШЕНКО, поскольку «ПРП в составе фракции Блока Юлии Тимошенко в парламенте, и мы работаем вместе для выполнения целей, которые мы вместе поставили». В то же время он отметил, что происходит лишь «экспертно-экономическая дискуссия» по поводу разных подходов к некоторым экономическим и финансовым вопросам.

О.СЕМЕРАК подтвердил, что в конце октября планируется проведение отчетно-выборного съезда ПРП. Он отметил, что «не видит оснований» для принятия решения съездом об отставке В.ПИНЗЕНИКА с должности председателя партии. «Я думаю, что съезд поддержит председателя партии, и все будет в порядке», - сказал О.СЕМЕРАК.

Вместе с тем, бывший член ПРП, народный депутат Украины Тарас СТЕЦЬКИВ в интервью УНИАН не исключил, что В.ПИНЗЕНИК может сам уйти с должности председателя партии. По его словам, «позиция ПИНЗЕНИКА вошла в противоречие с политической линией ПРП, которая вынуждена поддерживать Юлию ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины, потому что партия находится в БЮТ».

Он напомнил, что на сегодняшний день «ПИНЗЕНИК критикует экономическую политики правительства, и это конечно создает напряжение в партии».

В то же время он убежден, что раскола в ПРП не будет, и можно ожидать лишь отставку В.ПИНЗЕНИКА по собственной инициативе, а не по решению партии.