Регионалы говорят, что Тимошенко пытается диктовать всем телеканалам

Партия регионов обратилась к международной организации „Репортеры без границ” с просьбой защитить свободу слова в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

„Заявление руководителя правительства Украины Юлии ТИМОШЕНКО в прямом эфире ТРК „Украина” 25 сентября о том, что диктатура в Украине - это выход из ситуации, вызывает глубокую тревогу”, - отмечают «регионалы».

По их словам, “высказывания Юлии ТИМОШЕНКО - наподобие дайте мне хоть раз назначить генерального прокурора, и я наведу порядок – дают основания считать, что ТИМОШЕНКО готовится к диктатуре, к использованию репрессивных органов в угоду своим интересам”.

Также, подчеркнули в Партии регионов, “мы встревожены тем, что ТИМОШЕНКО делает попытки подчинить себе телеканалы”. Таким примером, по мнению «регионалов», “может быть ее давление на телеканал „Интер”, ее попытка диктовать новостийным программам, на каком месте нужно ставить сюжеты с ТИМОШЕНКО, ее усилия подчинить себе региональные телерадиокомпании, незаконное увольнение ею руководителя Днепропетровской телерадиокомпании, запрет через суды критиковать правительство и саму ТИМОШЕНКО, попытки назначать себе оппонентов в прямых телеэфирах”. “Все это, отмечают в ПР, - свидетельствует об опасности, которую несут в себе действия и истинные намерения премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО”.

“Все это – прямая угроза для свободы слова в Украине и для демократии в целом", – говорится в обращении оппозиции к международной организации „Репортеры без границ”.

Как сообщалось, 25 сентября в эфире ТРК “Украина”, комментируя интерактивное голосование, по итогам которого 53% зрителей увидели у Ю.ТИМОШЕНКО черты диктатора, премьер-министр сказала: «А почему вы решили, что после этого безвластия, этого, простите, «гавканья», люди не хотят диктатуры?! И я уже хочу, чтобы в стране был порядок, стройность и сильная система власти».

При этом она подчеркнула, что выступает за построение в Украине не диктаторской, а сильной власти.

«В мире ни один уважающий себя политик не хочет диктатуры. Я себя уважаю, и потому я хочу порядка, стройности в управлении. Я думаю, что после президентских выборов такой порядок и стройность будут основаны. И для этого я - не слабый политик. Это правда», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.