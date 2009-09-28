Литвин: при президенте Тимошенко оппозиции в Украине не будет

Оппозиции в Украине не будет, если Президентом Украины будет избрана лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН вчера на телеканале ТВі в программе «Наверху».

«В результате такой победы оппозиции не будет, потому что те, кто сегодня называют себя оппозиционерами, они дружными рядами рванут сразу присягать на верность», - сказал В.ЛИТВИН.

Он считает, что в случае победы на президентских выборах лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА у него «будет сильная оппозиция». «ТИМОШЕНКО, надо отдать ей должное, может работать одинаково самозабвенно как в оппозиции, так и во власти», - отметил спикер. При этом он добавил, что самозабвенно - это не означает, что эффективно.

Отвечая на вопрос о решении Печерского районного суда Киева о запрещении рекламы, в которой критикуется деятельность премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, В.ЛИТВИН высказал мнение, что «это свидетельствует о том, что суд включился в предвыборную кампанию». «Кто будет определять, где добросовестная реклама, а где нет?», - спросил он. В.ЛИТВИН считает, что вся эта ситуация свидетельствует о «нижайшем уровне украинской политики и украинского политикума».