Тимошенко встретится с вице-президентом Всемирного банка
08:39, 28 сентября 2009Политика
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Еще состоится заседание круглого стола
Сегодня в 11.30 состоится встреча премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Филиппом де ХУАРО.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Кроме того, в 14.00 под председательством Ю.ТИМОШЕНКО состоится заседание круглого стола с отечественными и зарубежными экспертами-экономистами.
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