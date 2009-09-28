Тимошенко встретится с вице-президентом Всемирного банка

08:39, 28 сентября 2009
Политика
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Еще состоится заседание круглого стола

Сегодня в 11.30 состоится встреча премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Филиппом де ХУАРО.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Кроме того, в 14.00 под председательством Ю.ТИМОШЕНКО состоится заседание круглого стола с отечественными и зарубежными экспертами-экономистами.

 

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