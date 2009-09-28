Тимошенко встретится с вице-президентом Всемирного банка

Сегодня в 11.30 состоится встреча премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Филиппом де ХУАРО.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Кроме того, в 14.00 под председательством Ю.ТИМОШЕНКО состоится заседание круглого стола с отечественными и зарубежными экспертами-экономистами.