Возможно, досрочные выборы в парламент пройдут 30 мая

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что разрабатывается сценарий проведения досрочных выборов в парламент в мае 2010 года.

Об этом он сказал в эфире “5-го канала” в воскресенье.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня “подгоняется сценарий проведения 30-го мая выборов в органы местного самоуправления и заодно проведения внеочередных выборов в Верховную Раду”.

По его словам, это делается с целью “закрепить свой успех на президентских выборах”.

Отвечая на вопрос о возможности перенесения заседания парламента Украины в другое помещение с тем, чтобы парламент смог заработать, В.ЛИТВИН подчеркнул: ”Проще поставить проблему в иной плоскости – вообще снести Верховную Раду Украины”.

Он напомнил, что и в Конституции, и в Регламенте парламента предусмотрено, что заседания должны проводиться только в здании Верховной Рады.

По его словам, нынешняя блокировка работы парламента фракцией Партии регионов “вызывает полное отвращение”.