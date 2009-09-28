Яценюк о диктатуре, сильном лидере и политических заболеваниях

Лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает, что Украина нуждается не в диктатуре, а в сильном лидере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в воскресенье в Ивано-Франковске на брифинге, комментируя высказывание премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО о необходимости диктатуры для украинского народа.

«Это уже начинаются политические заболевания, - отметил лидер «Фронта перемен». – Политические заболевания диктата. Это, когда человек, теряющий власть, он пытается всякими путями ее ухватить. Но для того, чтобы ее ухватить, нужно отодвинуть людей от принятия соответствующих решений». По словам А.ЯЦЕНЮКА, «мы уже это проходили». «Это уже было в украинской истории, - прибавил политик. – Но этого в Украине не будет».

«Украина нуждается в сильном лидере, - отметил А.ЯЦЕНЮК, - Но сильный лидер – это не диктатор. Все диктаторы заканчивали одинаково. И тот, кто будет претендовать на диктаторские функции, так же закончит, даже не получив этих функций».

По убеждению политика, Украина нуждается сегодня в «политической стабильности, определенном политическом уме». «Нужно выполнять действующую Конституцию, – сказал он. – А там предусмотрена модель – это парламентско-президентская республика».

А.ЯЦЕНЮК выразил предположение, что возможно «когда-то Украина изменит форму государственного строя, государственного управления». «Но сейчас нужно стабилизировать ситуацию, - отметил он. - Какая бы ни была Конституция, она не решит вопрос».

А.ЯЦЕНЮК убежден, что «основная сила главы государства в поддержке людей, которые идут вместе со своим президентом для реализации тех идей, которые он выразил».