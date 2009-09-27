Ющенко об отравителях, России и диоксине

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что его вероятные отравители на данный момент живут в России и должны быть переданы украинскому следствию.

Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1 в воскресенье вечером.

“Эти трое людей, которые непосредственно принимали меня, угощали и обслуживали, сегодня, к сожалению, в России”, - сказал В.ЮЩЕНКО.

“Всех поименно знает Россия, знают высшие руководители, потому что в их адрес передавались запросы о передаче украинскому следствию”, - отметил Президент.

“Это та ключевая точка, которая должна стать тем финальным компонентом дела, который бы дал возможность сказать нации, кто отравил Президента, какие были мотивы, и кто должен за это отвечать”, - отметил глава государства.

Комментируя информацию о якобы фальсификации его отравления, В.ЮЩЕНКО сказал: “Такого рода нападки, при чем от неморальных людей, которые будут использовать мое отравление как способ поддерживать на высоком уровне политическую и общественную дискуссию и дискредитацию, в частности, меня...такие люди всегда будут”.

“К сожалению, диоксин в моем теле останется на всю жизнь, его не выведут”, - отметил В.ЮЩЕНКО, напомнив, что за первые два года после отравления ему сделали 26 операций.

“У меня осталось 5% диоксина, но, к сожалению, с каждым месяцем он выводится все меньше и меньше”, - цитирует Президента “Украинская правда”.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования обстоятельств отравления В.ЮЩЕНКО заявила о фальсификации его отравления диоксином и обратилась к Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины с требованием возбудить уголовное дело по этому факту.

В Генеральной прокуратуре опровергли это заявление и назвали его не отвечающим объективным материалам уголовного дела, поскольку досудебное следствие в нем проводится в соответствии с требованиями ст.22 УПК Украины – всесторонне, полно и объективно. В деле проверено и отработано в полном объеме большое количество версий, в том числе версии возможного пищевого отравления, неосторожного отравления диоксином, повреждения здоровья пострадавшего в результате возможного применения косметических средств, стволовых клеток и других препаратов. Указанные версии своего подтверждения не нашли, отмечается в заявлении Генпрокуратуры.

Кроме того, Генпрокуратура объявила вывод следствия: "ЮЩЕНКО В.А. преднамеренно отравлен токсичным веществом 2,3,7,8-ТХДД (тетрахлородибензо-пара-диоксин) с целью посягательства на его жизнь”.