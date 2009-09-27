Яценюк обещает распустить парламент

Лидер Общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК обещает сделать все, чтобы люди знали, за кого они будут голосовать на выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом он заявил в воскресенье в интервью телекомпании «3 Студия» в Ивано-Франковске, сообщила пресс-служба “Фронта перемен”.

Он выразил сомнение в том, что нынешний парламент примет новое избирательное законодательство для внедрения открытых списков. Но даже если соответствующие изменения в законодательство не будут приняты, отметил А.ЯЦЕНЮК, он сделает все для того, чтобы люди в каждой области реально знали, кто представляет ту или иную политическую партию.

«Самой широкой будет публичная кампания непосредственно о тех людях, которые в списках. Даже если сегодняшний парламент не проголосует за новый избирательный закон, я найду механизм, как донести людям правду о тех, кто будет в списках», – заявил он.

При этом А.ЯЦЕНЮК напомнил свою позицию: «Этот парламент будет распущен на конституционных основаниях».

«Мне бы очень хотелось, чтобы следующий парламент избирался по открытым спискам – путем голосования непосредственно за депутата, а не за ту или иную политическую партию. Люди должны знать депутата, который представляет партию», – сказал политик.