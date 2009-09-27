Яценюк обещает распустить парламент
«Мне бы очень хотелось, чтоб депутаты избирались по открытым спискам»
Лидер Общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК обещает сделать все, чтобы люди знали, за кого они будут голосовать на выборах в Верховную Раду Украины.
Об этом он заявил в воскресенье в интервью телекомпании «3 Студия» в Ивано-Франковске, сообщила пресс-служба “Фронта перемен”.
Он выразил сомнение в том, что нынешний парламент примет новое избирательное законодательство для внедрения открытых списков. Но даже если соответствующие изменения в законодательство не будут приняты, отметил А.ЯЦЕНЮК, он сделает все для того, чтобы люди в каждой области реально знали, кто представляет ту или иную политическую партию.
«Самой широкой будет публичная кампания непосредственно о тех людях, которые в списках. Даже если сегодняшний парламент не проголосует за новый избирательный закон, я найду механизм, как донести людям правду о тех, кто будет в списках», – заявил он.
При этом А.ЯЦЕНЮК напомнил свою позицию: «Этот парламент будет распущен на конституционных основаниях».
«Мне бы очень хотелось, чтобы следующий парламент избирался по открытым спискам – путем голосования непосредственно за депутата, а не за ту или иную политическую партию. Люди должны знать депутата, который представляет партию», – сказал политик.