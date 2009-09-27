Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила жителей Мелитополя Запорожской области по случаю 225-й годовщины города. Об этом сообщает управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

"Цветущий и уютный город не оставляет безразличным никого, кто хоть раз побывал здесь. И это – заслуга всех жителей Мелитополя, за которую вам – искренняя благодарность и глубокое уважение. Именно вашими совместными усилиями создается неповторимый образ города, сохраняется его история и закладывается будущее. Ведь успехи города – это, прежде всего, успехи его жителей – героических, трудолюбивых, добрых и честных людей", - сказано в поздравлении.

Также отмечается, что правительство взяло на себя обязательство сдвинуть с места комплекс проблем, которые накапливались в стране годами, в том числе сделать реальной власть для органов местного самоуправления.