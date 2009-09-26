Шуфрич не думает, что «кто-то второй раз осмелится повторить эффект Майдана»

Народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ надеется, что президентские выборы в Украине не закончатся опять массовыми акциями протеста, как это было в 2004 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время эфира программы «Большая политика Евгения Киселева» на телеканале “Интер”.

По словам Н.ШУФРИЧА, вряд ли кто-то будет пытаться опять повторить «эффект Майдана» во время выборов Президента в 2010 году. «Я абсолютно убежден, что вряд ли после победы Виктора ЯНУКОВИЧА кто-то во второй раз осмелится повторить эффект Майдана. Люди не выдержат, они просто вынесут», - сказал депутат.

Отвечая на вопрос, возможно ли это в случае победы Юлии ТИМОШЕНКО, Н.ШУФРИЧ сказал: «Я в сказки не верю».