Ющенко поймал Тимошенко на слове

Под председательством Президента Виктора Ющенко прошло совещание по вопросам финансирования мер, связанных с подготовкой и проведением в Украине финала Чемпионата Европы по футболу 2012 года. В совещании приняли участие вице-премьер-министр Иван Васюник, министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, заместитель министра финансов Владимир Матвийчук, руководитель Государственной службы автодорог Вадим Гуржос, заместитель главы НБУ Павел Сенищ, заместитель главы Секретариата Президента Андрей Гончарук, руководитель главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента Роман Жуковский, сообщает пресс-служба Президента.

Анализируя текущее состояние дел с процессом подготовки Украины к ЕВРО-2012, Ющенко заявил: «Меня не удовлетворяет уровень финансирования в рамках закона о бюджете 2009 года мероприятий и объектов ЕВРО-2012. 27% финансирования за 9 месяцев – это никудышнее выполнение закона о бюджете».

Отдельное внимание Президент обратил на тот факт, что расходы на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог общего пользования профинансированы лишь на 11,5% - при том, что надлежащая перестройка дорог является неотъемлемым компонентом подготовки к ЕВРО-2012. «Если этого не будет – нам не видеть того позитивного решения, что мы его ожидаем в ноябре», - отметил Президент

«Я каждый день по телевизору слышу о стопроцентном выполнении бюджета, у меня возникает вопрос к правительству – почему стопроцентно не финансируется ЕВРО-2012? Где-то есть большая неправда – или не выполняется бюджет, или правительство игнорирует закон о бюджете 2009 года. Очевидно, неправда в первом: бюджет не выполняется и нечем финансировать», - сказал Ющенко.

Очевидно, отметил он, речь идет об отсутствии соответствующих плановых поступлений в бюджет, которые сократились от уровня предыдущего года на 30%. «И это - прямая угроза, прежде всего, финансированию инфраструктуры ЕВРО-2012», - прибавил он.

По мнению Президента, в существующих условиях единственная возможность обеспечить финансирование мер, связанных с подготовкой и проведением ЕВРО-2012, - это реализация наработанных совместно схем – Министерства финансов, НБУ и тому подобное. «Мы не говорим о включении станка НБУ, о механизме, который принесет бесконтрольное формирование эмиссии, потерю стабильности курса и повышения инфляции», - особо отметил Ющенко. По его словам, речь идет о необходимости стимулирования банков, которые имеют избыточную ликвидность к участию в финансировании объектов ЕВРО-2012 путем приобретения ОВГЗ целевой эмиссии и векселей для финансирования дорожного строительства.

К этому Ющенко прибавил, что задача сегодняшнего совещания - найти ответ «как поддержать то, что не может профинансировать правительство. Я убежден, что этот механизм уже на поверхности, что он понятен, что мы можем найти компромисс», - заметил Президент.