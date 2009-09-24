Контрабанда сигарет возросла в 26 раз: СБУ не возбудила ни одного дела

Согласно оперативным данным Министерства внутренних дел Украины, за 8 месяцев 2009 года было задержано контрабандной табачной продукции на сумму 1 млн. 829 тыс. 070 грн., что в 26 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году, когда этот показатель составил 70 тыс. 400 грн.

Об этом говорится в письме-ответе Департамента связей с общественностью МВД на запрос о сведениях о количестве задержанной контрабандной и изъятой контрафактной табачной продукции за 8 месяцев 2008 и 2009 гг., текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

При этом за 8 месяцев текущего года изъято контрафактной (поддельной) табачной продукции на сумму 3 млн. 540 тыс. 515 грн.

То есть, оценочная стоимость задержанных поддельных сигарет почти вдвое выше, чем стоимость задержанных контрабандных сигарет. При этом в прошлом году не было зафиксировано ни одного случая задержания подделок, сообщает МВД.

При этом милиция информирует, что, в соответствии с требованиями статьи 112 уголовно-процессуального кодекса Украины, разоблачение и расследование преступлений, предусмотренных статьей 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда) находится в компетенции Службы безопасности Украины.

В то же время, в распоряжении УНИАН есть письмо-ответ председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО на обращение Бюджетного комитета Верховной Рады Украины о предоставлении информации о количестве возбужденных уголовных дел по случаям контрабанды табачных изделий в Украину.

В соответствии с настоящим документом, в 2008 и 2009 гг. СБУ не возбудила ни одного уголовного дела по контрабанде табачных изделий в Украину.