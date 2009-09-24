Вечернего заседания ВР не будет

В Верховной Раде Украины сегодня не будет вечернего пленарного заседания, поскольку депутаты от фракции Партии регионов продолжают блокировать работу парламента и не восприняли ни одного предложения для разблокирования работы ВР.

Об этом сегодня в интервью журналистам заявил заместитель председателя ВР Николай ТОМЕНКО.

По его словам, во фракции Партии регионов достаточно голосов, чтобы принять законопроект по повышению социальных стандартов.

В то же время, по мнению Н.ТОМЕНКО, исходя из сложившейся ситуации, существует две проблемы: или фракция Партии регионов не способна собрать всех свои депутатов, или у фракции есть те депутаты, которые не хотят голосовать за принятие этого документа.

Н.ТОМЕНКО отметил, что таким образом фракция Партии регионов сделала все, чтобы заблокировать работу ВР.

«Украина уже несколько месяцев ожидает Партию регионов. Поэтому придется еще один день подождать, может, они разблокируют парламент», - сказал вице-спикер.

При этом Н.ТОМЕНКО отметил, что если работа парламента будет заблокирована и завтра утром, то представители фракций опять соберутся на заседание Согласительного совета для поиска компромисса.