Как украинцы оценивают требование ПР повысить соцстандарты (опрос)

Две трети украинцев считают, что законопроект Партии регионов относительно увеличения прожиточного минимума и размера минимальной заработной платы является популистским шагом перед выборами. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного „Українським демократичним колом” по заказу Института политики.

Согласно результатам исследования, так считает подавляющее большинство украинцев - 72,6%. При этом 18% опрошенных придерживаются мнения, что появление данного законопроекта обусловлено заботой о людях. Не смогли определиться - 9,4%.

При этом только половина тех, кто собирается голосовать за Виктора ЯНУКОВИЧА, - 50% - считают, что данный законопроект Партии регионов обусловлен заботой о людях. В то же время 35% сторонников претендента на должность Президента В.ЯНУКОВИЧА придерживаются мнения, что это - популистский шаг перед выборами. 15% не смогли определиться.

69-92% сторонников других политиков считают этот законопроект Партии регионов популистским шагом перед выборами.

Более трех четвертей граждан - 77,9% - считают, что блокирование Партией регионов Верховной Рады не приносит пользы ни стране, ни людям. Противоположного мнения придерживаются только 9,3% опрошенных, не смогли определиться 12,8%. При этом 52% сторонников В.ЯНУКОВИЧА придерживаются мнения, что блокирование Партией регионов работы ВР не приносит пользы стране и людям. 27% считают, что приносит пользу, 21% не смогли определиться.

Подавляющее большинство - от 81% до 93% - сторонников других претендентов на должность Президента считают, что блокирование Партией регионов работы ВР не приносит пользы ни стране, ни людям.

Опрос проводился 10–16 сентября 2009 года. Выборочная совокупность представляет взрослое население Украины и охватывает все регионы страны. По месту жительства опрошены 1200 респондентов в возрасте, старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки без учета эффекта дизайна с вероятностью 0,95 не превышает ±2,9%.