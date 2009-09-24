Команда Черновецкого уже готовит к продаже «вкусные» объекты метро

Киевская власть начала подготовку к приватизации объектов метрополитена, пишет еженедельник «Комментарии:».

По информации издания, на прошлой неделе Главное управление коммунальной собственности города Киева поручило руководству метрополитена срочно провести инвентаризацию имущества. Речь идет о почти двух десятках объектов Киевского метрополитена, включая здание инженерного центра по ул. Б.Васильковской, 22 (над станцией «Площадь Л.Толстого»), дом по ул. Крещатик, 19, в котором расположен центр связи метрополитена, и административное сооружение по просп. Победы, 35 (над станцией «Политехнический институт»).

Потенциально самой серьезной проблемой для столичного метрополитена станет приватизация дома по Б.Васильковской, 22 площадью около 20 тыс. кв. м, отмечают «Комментарии:». Здесь размещается центр управления метрополитеном, который объединяет абсолютно все коммуникации от локальных коммутационных узлов. В этом здании сосредоточены соответствующие каналы связи и передачи данных, которые обеспечивают работу диспетчерских центров. С помощью диспетчерских центров контролируется абсолютно вся жизнедеятельность метро и безопасность движения поездов (предотвращение столкновений, управление интервалом движения и стрелочным хозяйством и т.п.), управление энергоснабжением всех подземных и наземных объектов, основными механизмами, которые осуществляют поддержку микроклимата в тоннелях и на станциях, эскалаторами, откачка грунтовых вод и многое другое. Кроме этого, средствами дистанционного контроля и управления обеспечивается предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций - падение пассажиров с платформы на рельсы, помощь пассажирам, возгорание, задымление, короткие замыкания, выход из строя изношенного подвижного состава.

В случае смены владельца здания по Б.Васильковской, 22 может возникнуть необходимость переселения служб инженерного центра, закупки и установки нового оборудования. Просто перебазировать имеющееся оборудование в «новый офис» - нереально, отмечает еженедельник. Это означало бы прекратить работу метрополитена на несколько месяцев.

По оценке издания, строительство нового здания инженерного центра, закупка и монтаж нового оборудования, проведение линий связи и т.п. обойдется столичному бюджету в 150-200 млн. долларов. А при нынешних ценах на недвижимость выручить от продажи намеченных объектов метрополитена такие средства проблематично.

Кроме того, расходы на переезд и закупку «второго комплекта» оборудования будут выглядеть странно на фоне нехватки средств на приобретение новых вагонов и достройки станций «Демеевская», «Голосеевская» и «Васильковская» (готовность которых составляет 80-90%), считают «Комментарии:».

Еженедельник отмечает, что решение о приватизации некоторых объектов метрополитена Киевсовет принял еще 28 августа 2008 года, когда были внесены изменения в решение от 08.02.2007 г. №62/723 «О Программе приватизации коммунального имущества территориальной общины города Киева на 2007-2010 годы». В ноябре 2008 г. это решение опротестовала прокуратура Киева. В апреле 2009 года сессия Киевсовета попыталась отклонить этот протест, но не смогла добрать одного голоса.