Киевлянин Гришин: Рудольф Гесс с презрением глянул мне в глаза

Сталин спросил у Молотова, кто из членов Политбюро способен на подвиг, который совершил заместитель Гитлера... Из тюрьмы Гесс писал жалобы в Москву, что солдаты объедают тюремную вишню... Перед освобождением из Шпандау его убили... 70 лет назад на территории Европы разгорался пожар Второй мировой войны, а ровно через семь лет после этого в поверженной Германии, в Нюрнберге, завершался послевоенный «суд народов». Перед трибуналом предстали нацисты, которые осуществили преступления против человечества. Под вторым номером в списке значился Рудольф Гесс.

Гесс никогда не был в Киеве. Однако в украинской столице живет человек, в памяти которого этот господин оставил неизгладимое впечатление. Полковник Геннадий Васильевич Гришин в настоящее время возглавляет управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Подольской райгосадминистрации. А в середине 80-х молодому лейтенанту Гришину пришлось служить в Группе советских войск в Германии. В состав бригады, где служил офицер, входил 133-й отдельный мотострелковый батальон. Среди нескольких важных объектов, которые охраняли его солдаты, была и тюрьма Шпандау.

Единственный узник Шпандау

– Эта огромная тюрьма из красного кирпича напоминала, если смотреть сверху, мальтийский крест. Она стояла в английском секторе Западного Берлина, – рассказывает полковник Гришин. – Именно там, по решению Нюрнбергского трибунала, с 1946 года отбывали заключение нацистские правительственные чиновники и военные, осужденные за преступления против человечества. Со временем тюремные камеры одна за другой пустели – бывших лидеров Третьего рейха освобождали по окончанию срока заключения. Между прочим, осужденные к пожизненному наказанию министр экономики Функ и главнокомандующий военного флота Германии Редер были освобождены еще в конце 50-х годов из-за проблем со здоровьем. Наконец, 1 октября 1966 года за ворота Шпандау вышли вождь молодежи гитлеровского рейха Бальдур фон Ширах и рейхсминистр вооружений и военной промышленности Альберт Шпеер, которые отсидели по 20 лет. После этого в трехэтажной тюрьме, рассчитанной на несколько сот арестантов, остался единственный узник – 73-летний Рудольф Гесс, рейхсминистр, обергрупенфюрер СС, один из основателей НСДАП и соавтор манифеста национал-социализма – книги «Майн кампф». Он занимал официальную должность заместителя фюрера в партии.

В гитлеровской Германии Гесса называли «наци №2». Кстати, и перед Нюрнбергским трибуналом он предстал вторым в списке обвиняемых (после главнокомандующего военно-воздушных сил рейхсмаршала Геринга). Международный суд вынес Гессу вердикт – пожизненное заключение. Притом что судья от СССР – а это был заместитель председателя Верховного суда Советского Союза генерал-майор юстиции Никитченко, – настаивал на смертном приговоре. Его поддержал и один из главных обвинителей – генеральный прокурор Украинской ССР Руденко.

Слишком суровая позиция сталинских юристов несколько удивляет. Ведь Рудольф Гесс в войне Германии с Советским Союзом фактически участия не принимал. Потому что четыре года, с мая 1941-го по октябрь 1945-го он провел в другой знаменитой тюрьме – лондонском Тауэре.

На «Мессере» в Шотландию 10 мая 1941 года заместитель рейхсфюрера Адольфа Гитлера по партии Рудольф Гесс приехал на военный аэродром в Аугсбурге и сел за штурвал сверхнового и тогда еще секретного истребителя «Мессершмитт-110». Опыта Гессу хватало – еще в Первую мировую он был военным летчиком в эскадрилье, которой командовал Генрих Геринг. Солдатом он, кстати, был храбрым, за что и получил два Железных креста.

Гесс был одет в форму лейтенанта люфтваффе и имел при себе карту с обозначенным маршрутом. Отметки на карте вели в Шотландию.

Как стало известно, Генрих Гесс собирался предложить британскому правительству заключить мир с Германией и совместно начать войну против СССР. А переговоры с руководством Великобритании он планировал провести с помощью лорда Гамильтона. С этим членом королевской семьи заместитель Гитлера познакомился во время Олимпиады-1936 в Берлине.

Гесс стремился посадить самолет неподалеку от шотландского имения Гамильтона. Однако поблизости от замка не нашлось места для посадки. Тогда Гесс, не колеблясь, прыгнул с парашютом – в баках истребителя заканчивалось горючее. Местная полиция арестовала парашютиста и отправила в Глазго. Сначала он назвался чужим именем, но впоследствии признался, кто он в действительности.

Реакция Гитлера По официальной версии лидеров Третьего рейха, этот невероятный перелет «наци №2» осуществил тайно от гитлеровского руководства. После заявления об аресте Гесса по английскому радио Гитлер просто взбесился и приказал министру пропаганды Геббельсу объявить своего бывшего заместителя психически больным.

Реакция Сталина

Интересное воспоминание находим в мемуарах тогдашнего Председателя Совета Народных комиссаров СССР Молотова: «Когда мы прочитали об этом, то просто ошалели. Это же надо! Не только сам сел за штурвал самолета, но и выбросился с парашютом, когда окончился бензин. Гесс назвался чужим именем. Чем не подвиг разведчика? Сталин спросил у меня, кто бы из наших членов Политбюро был способен на такое? Я порекомендовал Маленкова, поскольку он шефствовал в ЦК над авиацией. Сталин предложил сбросить Маленкова на парашюте к Гитлеру, пусть, мол, уговорит его не нападать на СССР».

Реакция Черчилля

Как-то премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль заметил: «Русские очень подозрительно относятся к истории с Гессом. У меня был длинный разговор об этом с маршалом Сталиным. Он все время твердил, что Гесс был приглашен нашей секретной службой. Не в наших интересах, чтобы теперь все это всплыло».

Вопросы и версии

Дальнейшие обстоятельства миссии Гесса покрыты тайной. Знал ли Гитлер о его намерениях? Если нет, то как Гессу удалось раздобыть секретный истребитель и незамеченным перелететь через территорию стран, которые находились в состоянии войны? Встречался ли он с британским премьером Черчиллем или с другими членами правительства? Да и Гесс ли то был в действительности? К тому же некоторые источники указывают, что серийный номер самолета, который разбился в Шотландии, не отвечает номеру истребителя, который вылетел из Германии..

Да и причины миссии Гесса до сих пор не выяснены. Некоторые историки утверждают, что Гитлер поручил Гессу предпринять последнюю отчаянную попытку создания антибольшевистской общеевропейской коалиции.

Взгляд

– Как-то летом 1986 года я инспектировал караул в Шпандау и внезапно увидел Гесса, который медленно шел по тюремному саду, – вспоминает Геннадий Васильевич. – Было жарко, однако его рубашка была наглухо застегнута под воротник. Наши взгляды встретились. Его глубоко впалые глаза под густыми бровями излучали презрение, гнев и ненависть. Этот взгляд никоим образом не принадлежал изможденному и сломленному заключением 92-летнему старику, который полжизни провел за решеткой. Это был тяжелый взгляд того же генерала СС, наделенного высшей властью в рейхе после фюрера. Гесс никогда ни в чем не каялся. Даже в последнем слове на Нюрнбергском процессе он заявил: «Я ни о чем не жалею». И через 30 лет в письме к сыну он написал те же слова.

50 миллионов за молчание

– Интересно узнать детальнее об охране Шпандау.

– Здание тюрьмы было ограждено тремя кирпичными стенами высотой от трех до десяти метров, – рисует полковник план на бумаге. – Они завершались электрозаборами. Кроме того, там было семь караульных башен, где несли службу автоматчики. Тюрьма Шпандау была единственным учреждением в Берлине (кроме Центра безопасности авиаполетов), которым руководила общая администрация четырех держав, – союзниц во Второй мировой войне – Советского Союза, Великобритании, США и Франции. Администрации союзников, а следовательно, соответственно и солдаты охраны, сменялись ежемесячно.

Вооруженных солдат и офицеров в каждой смене международного караула было около 80 человек. Кроме того, там работал гражданский персонал из стран-союзниц – четыре директора тюрьмы, врачи, повара, переводчики, официанты, еще кто-то... Ведь и само колоссальное здание тоже нужно было обслуживать – свет, вода, тепло, канализация. Таким образом, содержание одного-единственного узника – Гесса – обходилось в более миллиона долларов в год.

– Если принять во внимание, что Рудольф Гесс провел в камере Шпандау почти полвека, то выходит 50 миллионов долларов! Неужели действительно была необходимость тратить такой ресурс на изоляцию этого человека?

– Ваша правда, и эта очевидная неадекватность была поводом для дискуссий среди политиков стран-союзниц. Не раз предлагалось перевести преступника в другую тюрьму, или же даже взять его под домашний арест. Однако все оставалось по-старому. Гесс, очевидно, знал достаточно много тайн. И кому-то очень не хотелось, чтобы он их обнародовал.

– А кто, кстати, финансировал содержание Шпандау?

– Правительство Западного Берлина. Именно оттуда, в конечном итоге, и звучали постоянные требования пересмотреть условия содержания Гесса под стражей.

Вишневый скандал

– Как-то один наш солдат сорвал несколько вишен – деревья были высокие, достигали площадок обзорных башен, – смеется Гришин. – А Гесс в это время был на прогулке и увидел это. И что вы думаете? Написал жалобу, которая дошла аж до Москвы. Там жалобу рассмотрели и через месяц в письменном виде ответили Гессу – мол, это птицы, по-видимому, склевывали вишни. Но Гесс не успокоился, настрочил еще одну депешу, в которой обосновал, – когда птицы клюют вишню, на веточке остается косточка, а здесь косточки не было, и все такое. Вот так он развлекался.

– А вишни в саду Шпандау были вкусные, сам их пробовал, – добавляет полковник.

Секретный телефон

– На прогулку Гесса выводили на два часа ежедневно. Он любил сидеть завернувшись в плед в кресле, которое стояло в садовой беседке. Рядом с креслом стоял столик, на котором был установлен полевой телефон.

– А для чего? Кому мог позвонить по телефону Гесс, или кто мог позвонить ему?

– Этого я не знаю. Однако скажу, что когда наше подразделение принимало под охрану Шпандау, я видел, как связист разматывал кабель и устанавливал аппарат.

– Выходит, когда Гесса охраняли солдаты других стран, они тоже устанавливали свои телефоны?

– Вполне вероятно. По официальной версии, Гесс в итоге наложил на себя руки – повесился в той же беседке вроде бы на электропроводе. Но считаю, во многих публикациях о смерти Гесса допущена ошибка. Думаю, что орудием смерти послужил именно телефонный кабель.

Смерть в тюремном саду Официальную версию о самоубийстве 93-летнего нациста сразу же подвергли сомнению. Сын Гесса заявил, что его отец был слишком нездоровым и слабым для того, чтобы наложить на себя руки, ведь Гесс даже чашку держал обеими руками. А врач, который осматривал тело утверждал: следы на шее покойного указывали на то, что его душили дважды. К тому же после осмотра появилась версия о многолетнем пребывании в Шпандау не самого Гесса, а его двойника. Так как на теле не нашли шрама от пулевого ранения в грудь, которое Гесс получил во время Первой мировой войны. Тогда была назначена еще одна экспертиза, и следы пулевого ранения вроде бы были найдены.

Рудольф Гесс умер 17 августа 1987 года. Показательно, что незадолго до этого правительство СССР рассмотрело вопрос о возможности его освобождения из соображений гуманности, проявив милосердие и продемонстрировав человечность нового курса генсека Михаила Горбачева. Принять решение об освобождении последнего узника Шпандау планировали осенью 1987 года. Однако – не успели.

Совершенно секретно

Через считанные дни после смерти Гесса здание тюрьмы Шпандау было снесено – чтобы не допустить ее превращения в “святыню” для неонацистов. Обломки тюрьмы размололи в прах и сбросили в Северное море, а на освобожденном месте разместился довольно крупный паркинг для автомобилей. После объединения Германии в 90-х годах прошлого века там был возведен большой бизнес-центр. Однако и поныне день смерти Гесса является датой встреч неонацистов в Германии, а его фигура окутана для них ореолом мученика.

Между тем правительство Великобритании похоронило все материалы, связанные с Рудольфом Гессом, в секретных архивах под грифом государственной тайны с обещанием опубликовать их через 30 лет после смерти последнего лидера Тысячелетнего рейха – в 2017 году. Похоже, в тех документах содержится какая-то шокирующая информация, которая способна привести к переосмыслению всей истории Второй мировой войны.

Владимир Шаров для УНИАН