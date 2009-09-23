Бютовец наорал на Тимошенко и грозит уйти со скандалом?

В Блоке Юлии Тимошенко появились недовольные бюджетом. «ПР и БЮТ уже обо всем договорились, похоже, и бюджет поделили. Я думаю, регионалы не будут блокировать работу», — заявил «Сегодня» нардеп-бютовец Олег Ляшко. В ответ на замечание издания, что нардеп и сам входит во фракцию БЮТ, Ляшко сказал: «Я думаю над тем, чтобы изменить это».

Его коллеги по фракции объясняют этот демарш прозаично. «Недавно в узком кругу Ляшко наорал на Тимошенко и Турчинова за то, что бюджет писали без него, — рассказал изданию один из депутатов фракции. — И пообещал, что сделает все, чтобы отправить проект на доработку. Так что заявления о якобы договоренности между ПР и БЮТ — это начало его кампании. А причина проста — в бюджете не учли его бизнес-интересы в Черниговской области».

«У нас, когда человек с чем-то не согласен, его сразу обвиняют в коррупции, как Винского, — ответил на такое предположение Ляшко. — Все мои интересы в Черниговской области — это округ, на котором я работаю. А к бюджету никаких претензий по Черниговской области я не выдвигал — я считаю, что он системно составлен неправильно».