Богатырева знает, как вывести украинскую власть из переговорного кризиса

С инициативой создания согласованного временного регламента для координации действий Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и антикризисной коалиции выступила координатор парламентского большинства Раиса БОГАТЫРЁВА.

Об этом сообщила в эксклюзивном комментарии агентству УНИАН пресс-секретарь фракции Партии регионов Людмила ХАРИВ.

По словам Р.БОГАТЫРЁВОЙ, сказала пресс-секретарь фракции, такой регламент должен работать до принятия законов „О Кабинете Министров Украины” и „О Президенте Украины”.

Координатор парламентской коалиции отмечает, что в соответствии с временным регламентом представители антикризисной коалиции будут встречаться с Президентом раз в три недели и будут выносить на рассмотрение вопросы, которые нуждаются в общих, согласованных действиях всех ветвей власти.

Комментируя достижение такого принципиального решения, Р.БОГАТЫРЁВА отметила: „Это объективно лучшее предложение за время всей встречи, поскольку способно вывести украинскую власть из переговорного кризиса”.

Как сообщал УНИАН, антикризисная коалиция и Президент Украины договорились наработать временный регламент отношений между ветвями власти. Об этом сказал В.ЮЩЕНКО журналистам 15 декабря вечером по окончании своей встречи с советом антикризисной коалиции и членами правительства.